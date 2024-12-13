В Новочеркасске экс-директора департамента ЖКХ будут судить за служебный подлог

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Экс-директор департамента ЖКХ Новочеркасска предстанет перед судом за служебный подлог при благоустройстве. Информацию об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.По данным следствия, бывший директор департамента ЖКХ вместе с подчиненным внесли ложные сведения в официальные данные. В официальных документах чиновник отчитался, что работы по благоустройству сквера-мемориала, расположенного по проспекту Баклановскому, выполнены. Хотя на деле ремонт не был завершен, а чиновник хотел лишь скрыть свои просчеты в работе. При этом подрядчик, ответственный за выполнение работ, получал деньги.Чиновника обвиняют по статье «Служебный подлог». Ему грозит до двух лет лишения свободы.- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в СУ СК по Ростовской области.