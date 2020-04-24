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В Новочеркасске госпитализировали двух человек с коронавирусом

В Новочеркасске госпитализировали двух человек с коронавирусом
Два пациента с коронавирусом помещены в стационар в Новочеркасске. Об этом 28 апреля рассказала начальник управления здравоохранения Татьяна Гудкова.

Состояние обоих пациентов оценивается как средней тяжести. Один из них - житель Аксайского района, попавший в статистику Новочеркасска, сообщает donday-novocherkassk.ru.

Добавим, что инфекционная больница Новочеркасска полностью отдана под госпиталь для пациентов с коронавирусом. При этом медучреждение технически не готово к лечению тяжёлых больных. Если состояние кого-либо из пациентов ухудшится, его госпитализируют в Ростов.

По данным на 28 апреля, в Новочеркасске коронавирус подтверждён у 13 человек, двое из них попали в статистику донской столицы. Три жителя Новочеркасска выздоровели.

В Ростовской области на сегодняшний день зарегистрировано 778 заболевших и 49 выздоровевших.

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