На два дня изменится расписание поезда Ростов — Лихая

Пригородный поезд сообщением Ростов-на-Дону — Лихая в течение двух дней будет ходить по изменённому расписанию. Такую информацию сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.Изменения будут действовать 26 и 27 мая. Электричка № 6157 будет, как и раньше, отправляться в 7:38 и следовать до станции Каменоломни согласно расписанию. От этого пункта она отойдёт на 12 минут позже и будет на остановке Шахтной в 10:22-10:23, Горной — 10:39-10:40, Лесостепь — 10:46-10:47, Сулин — 11:03-11:04, Зверево — 11:24-11:25, Предугольной — 11:31-11:32, Замчалово — 11:41-11:42. Прибыте в Лихую в — в 11:58, на 14 минут позже.