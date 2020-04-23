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В Миллерове проигнорировали требование о тестах на коронавирус для приезжих

В Миллерове проигнорировали требование о тестах на коронавирус для приезжих
В Ростовской области не все районы исполняют требование о проведении тестов на коронавирус для приезжих. Такое постановление было подписано в правительстве для того, чтобы вовремя выявлять завозные случаи инфекции и изолировать заражённых.

Главам муниципалитетов следует устанавливать, кто из граждан находится в другом регионе, выходить с ним на связь, устанавливать дату возвращения. По приезде каждого нужно помещать на самоизоляцию. Как рассказал главный санитарный врач Ростовской области, есть районы, главы которых проигнорировали это требование. Так, в Миллерове вовсе не тестируют тех, кто возвращается из других регионов, – и это при том, что сюда постоянно возвращаются вахтовики, которые работают в Москве. Евгений Ковалёв сообщил, что в город вернулись уже 220 человек, 185 из них приехали из столицы России. Никто из них не был обследован, несмотря на то, что четверть заболевших в Ростовской области – приезжие.

Пока в Миллерове диагноз «коронавирус» поставили только одному человеку, но есть вероятность, что остальные заболевшие просто не выявлены.

Также в городе практически не обследуют медицинских работников. За весь период тесты взяли всего у 11 человек.

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