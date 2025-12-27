Администрация Ростова опровергла предположение о неприживаемости деревьев в «Дружбе»
Администрация Ростова-на-Дону опровергла предположение о неприживаемости новых деревьев в парке «Дружба». Ответ от властей последовал после комментария от градозащитников.
Ранее по итогам заключительного заседания рабочей группы по благоустройству территории в Северном районе у общественников остались вопросы. Так, волнения у людей вызвала система полива насаждений. В парке планируют высадить 1 447 деревьев, а капельный полив предусмотрен далеко не везде. А ведь без должного ухода новые растения не приживутся и погибнут.
Помимо этого, негодование у градозащитников вызвало обустройство центральной прогулочной зоны. Тропинка находится на солнце. А деревьев, которые могли бы создавать на ней тень, нет.
Напомним, что до конца января проект будет проходить госэкспертизу. Если все пойдет по плану, первый этап реализации начнется уже к весне 2026 года.