Администрация Ростова опровергла предположение о неприживаемости деревьев в «Дружбе»

Администрация Ростова-на-Дону опровергла предположение о неприживаемости новых деревьев в парке «Дружба». Ответ от властей последовал после комментария от градозащитников.

Ранее по итогам заключительного заседания рабочей группы по благоустройству территории в Северном районе у общественников остались вопросы. Так, волнения у людей вызвала система полива насаждений. В парке планируют высадить 1 447 деревьев, а капельный полив предусмотрен далеко не везде. А ведь без должного ухода новые растения не приживутся и погибнут.

- Проектом предусмотрен автоматический полив в прогулочной зоне и поливочные краны для возможного полива деревьев, расположенных в массиве парка, - написали в администрации. - В сметной документации предусмотрены затраты на проведение подрядной организацией уходных работ за зелеными насаждениями до полной приживаемости (не менее трех лет).


Помимо этого, негодование у градозащитников вызвало обустройство центральной прогулочной зоны. Тропинка находится на солнце. А деревьев, которые могли бы создавать на ней тень, нет.

- В прогулочной зоне предусмотрены деревья и перголы, также в пляжной зоне размещены перголы для защиты от солнца, - ответили чиновники.


Напомним, что до конца января проект будет проходить госэкспертизу. Если все пойдет по плану, первый этап реализации начнется уже к весне 2026 года.
Фото: Елена Хатламаджиян
