В Москве простились с семьей из Ростовской области, погибшей в теракте в «Крокус сити Холле»

Фото: Ростов ру

В Москве простились с семьей из Ростовской области, которая в теракте в «Крокус сити Холле». Церемонию провели 11 апреля в зале прощания на Тарном проезде, 3.Погибших в теракте проводили последний путь десятки людей. Были как родственники Виктории Ченгаевой и ее мужа, так и просто небезразличные граждане, которые пришли, чтобы выразить слова соболезнования.- Видеть три гроба и понимать, что все три - твои, не описать, как трудно, - рассказала старшая дочь Виктории. - Я очень боялась идти, но после этого мероприятия мне стало как-то легче. Спасибо большое всем тем, кто пришел.Ужасная трагедия произошла 22 марта в подмосковье в «Крокус сити Холле». Там должен был начаться концерт группы «Пикник». Однако раздалась стрельба и несколько человек в масках ворвались в концертный зал. Неизвестные стреляли в ни чем неповинным людей. После в помещении начался пожар.В пожар более погибло более 100 человек, еще около 150 пострадали. Среди погибших и пострадавших оказались жители донского региона. В результате теракта погибли сестры из Волгодонска, 44-летняя таганроженка Виктория Ченгаева с 12-летним сыном Артемом. Ранения получила жительница Матвеев-Курганского района Елена Серегина, которая сейчас она проходит лечение.