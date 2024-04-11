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В Москве простились с семьей из Ростовской области, погибшей в теракте в «Крокус сити Холле»

В Москве простились с семьей из Ростовской области, погибшей в теракте в «Крокус сити Холле»
В Москве простились с семьей из Ростовской области, которая в теракте в «Крокус сити Холле». Церемонию провели 11 апреля в зале прощания на Тарном проезде, 3.

Погибших в теракте проводили последний путь десятки людей. Были как родственники Виктории Ченгаевой и ее мужа, так и просто небезразличные граждане, которые пришли, чтобы выразить слова соболезнования.

- Видеть три гроба и понимать, что все три - твои, не описать, как трудно, - рассказала старшая дочь Виктории. - Я очень боялась идти, но после этого мероприятия мне стало как-то легче. Спасибо большое всем тем, кто пришел.

Ужасная трагедия произошла 22 марта в подмосковье в «Крокус сити Холле». Там должен был начаться концерт группы «Пикник». Однако раздалась стрельба и несколько человек в масках ворвались в концертный зал. Неизвестные стреляли в ни чем неповинным людей. После в помещении начался пожар.

В пожар более погибло более 100 человек, еще около 150 пострадали. Среди погибших и пострадавших оказались жители донского региона. В результате теракта погибли сестры из Волгодонска, 44-летняя таганроженка Виктория Ченгаева с 12-летним сыном Артемом. Ранения получила жительница Матвеев-Курганского района Елена Серегина, которая сейчас она проходит лечение.
Фото: Ростов ру
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