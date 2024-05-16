В Ростове с 21 мая ожидается массовое отключение водоснабжения
В Ростове с 21 мая жители останутся без воды на сутки. Информацию сообщили в Ростовводоканале.
Водоснабжение будет приостановлено 21 мая с 09:00. Отключения пройдут в границах: Аксайский проспект - улица Лесная, 7-21 - улица Можайская, 38-40 - улица Лелюшенко, 19/7, в СНТ «Мичуринец», «Колос», «Росинка», «Дружба», «Красный Аксай», «Инициативный», «Труд», «Виноградарь», «Ростсельмашевец», «Алмаз-2», «Жемчужина», «Изумруд», ЖК «Западная Резиденция», поселках Каратаево, Кумженском, Авиаторов, Янтарном, коттеджном поселке «Олимпийский».
Водоснабжение в дома жителей обещали вернуть 22 мая к 09:00. Причиной временных неудобств стала замена затвора на Пескова.