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В СИЗО города Шахты прислали мобильный телефон в копченом сале

В СИЗО города Шахты прислали мобильный телефон в копченом сале
В Ростовской области заключенному СИЗО пытались передать мобильный телефон. Посылку с «запрещенкой» обнаружили в режимном учреждении города Шахты.

Днем 14 мая в следственном изоляторе № 4 проверяли новые посылки. В одной из них лежал кусок копченого сала. Разрезав продукт, сотрудники СИЗО нашли сотовый телефон.

Как выяснилось, запрещенный предмет пыталась передать жительница Кагальницкого района. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. Если она имеет судимость за подобное правонарушение, то сумма может увеличиться до 300 тысяч, либо в отношении женщины возбудят уголовное дело.

— Материалы переданы в мировой суд города Шахты, — уточнили в ГУФСИН России по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН России по РО.
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