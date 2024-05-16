В Ростовской области 17-летняя девушка ударила ножом знакомого

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В городе Донецке Ростовской области 17-летняя девушка ударила ножом знакомого. Происшествие случилось 12 мая.По версии следствия, несовершеннолетняя поругалась в подъезде со своим 21-летним приятелем. Во время конфликта девушка вышла из себя. Она достала нож и вонзила его в живот обидчику. Раненого парня доставили в больницу. К счастью, врачам удалось спасти его жизнь.- Девушка была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Суд избрал несовершеннолетней меру пресечения. Она будет находиться в следственном изоляторе.