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В Ростове из-за фестиваля улицу Шаумяна перекроют на сутки

В Ростове из-за фестиваля улицу Шаумяна перекроют на сутки
В Ростове улицу Шаумяна с 18 мая перекроют на сутки. Информацию сообщили в администрации донской столицы.

Водители не смогут проехать по улице Шаумяна с 17:00. Речь идет об отрезке дороги от Ворошиловского до переулка Газетного. Также там запретят парковку машин. Причиной временных неудобств станет проведение гастро-ремесленного фестиваля. Ограничения планируют снять 19 мая после 23:30.

Напомним, с 16 мая в Первомайском районе Ростова начались работы водопроводной сети. Движение затруднено в переулке Мезенском и на улицах Белокалитвинской и Георгиевской.
Фото: Яндекс.Карты
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