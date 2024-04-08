Фото: Дондей.

Тела погибшей в теракте в «Крокус сити Холле» семьи из Таганрога опознали по ДНК. 44-летняя Виктория Ченгаева, ее 41-летний муж Василий и 12-летний сын Артем погибли 22 марта.— Подтвердили, что все трое погибли. По ДНК опознали, — говорит сестра погибшей Ангелина. — Сказали, с понедельника начинают выдавать тела и документы.Семья пришли на концерт группы «Пикник» в тот злополучный день 22 марта. В тот день в ТЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Виктории с сыном удалось выбраться из концертного зала, когда началась стрельба. После этого семья больше не выходила на связь.Родственники до последнего верили, что родным удалось спастись. Близкие объездили все больницы, морги, но никого не смогли отыскать. Через несколько дней пропавшие оказались в списках погибших. Экспертиза по ДНК подтвердила самые страшные опасения родственников.У Виктории осталась 5-летняя дочь Василиса. Старшая сестра Ангелина оформила на нее опеку и забрала девочку к себе. Отец девушки помогает растить младшую дочь погибшей.