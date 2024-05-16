В Ростове в квитанциях за май появятся начисления за полив

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У жителей частных домов Ростова в мае в квитанциях появятся начисления за полив. Об этом сообщил Ростовводоканал.В Ростовской области в мае у жителей частного сектора стартует поливной сезон. С мая по сентябрь каждый месяц будет начисляться плата за воду согласно установленным нормам - 18 кубометров на сотку земли.Начисления высчитываются из свободной площади придомового участка. Если у абонента размер поливной территории изменился, то ему нужно сообщить об этом в Ростовводоканал. Это без труда можно сделать дистанционно.