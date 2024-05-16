Жители Ростовской области сообщают о взрыве 16 мая

Фото: Ростов.Ру

На севере Ростовской области прогремел взрыв 16 мая. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.По словам людей, грохот раздался около 13:00. Его было слышно в Миллеровском, Чертковском, Кашарском районах. После громкого звука в домах задрожали стекла, а у автомобилей сработала сигнализация.- Было очень громко, но инверсионных следов не видела. Интересно, что это было? - написала пользователь сети.В специализированных ведомствах не давали никаких комментариев. Информация о произошедшем уточняется.