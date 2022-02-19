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В минтруда Ростовской области рассказали, как получить выплаты жителям ДНР и ЛНР

В минтруда Ростовской области рассказали, как получить выплаты жителям ДНР и ЛНР
В министерстве труда и соцразвития Ростовской области рассказали, как жители ДНР и ЛНР могут получить обещанные выплаты. Об этом стало известно 21 февраля.

Чтобы скорее оформить документы на получение материальной помощи, на пункты пограничного пропуска передают памятки и бланки заявлений. Если беженцев отправят в другие регионы страны через Ростовскую область, то документы нужно оформлять по месту пребывания. Затем людям перечислят средства на банковскую карту.

По данным на 21 февраля, материальные выплаты получил 1 031 человек. Это четверть тех, кто уже подал заявление. В ближайшее время специалисты проанализируют профессии прибывших и по возможности предложат им работу. Особенно донской регион сейчас нуждается в медиках и учителях
Фото: Rostov.ru.
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