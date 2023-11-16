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В Минприроды не зафиксировали гибель птиц на берегу Цимлянского водохранилища

В Минприроды не зафиксировали гибель птиц на берегу Цимлянского водохранилища
В Минприроды не нашли трупы птиц на берегу Цимлянского водохранилища. Информацию об этом сообщили специалисты в своих соцсетях 15 ноября.

Накануне в соцсетях появились снимки трупов птиц на берегу Цимлянского водохранилища в районе улицы Надежды Крупской. На кадрах мертвые чайки лежали по всему берегу. Также горожане сообщали о мусоре, выброшенном на берег.

После произошедшего специалисты Минприроды провели проверку.

- В ходе обследования береговой линии Цимлянского пляжа мертвых особей птиц обнаружено не было, - добавили в ведомстве.
Фото: Соцсети.
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