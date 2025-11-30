В Миллерово без вести пропал пенсионер

Фото: Лиза Алерт

В городе Миллерово Ростовской области ищут пропавшего без вести 81-летнего мужчину. О местонахождении Николая Коновалова ничего не известно с 24 ноября.В тот день мужчина ушел из дома и перестал отвечать на звонки. Тогда родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Николай ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения. У него седые волосы и светло-карие глаза. В тот день он надел камуфляжную куртку, темно-синие штаны, на ноги - темные туфли и на голову - кепку.Если вам известно, где может находится пенсионер, сообщите в службу 112.