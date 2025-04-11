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В микрорайоне Суворовском в Ростове начали ликвидировать незаконную свалку

В микрорайоне Суворовском в Ростове начали ликвидировать незаконную свалку
Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на мусорную свалку, расположенную между микрорайоном Суворовским и Красным Крымом. По словам местных жителей, территория поля полностью покрыта отходами. Среди мусора можно обнаружить автомобильные шины, старую мебель и строительные отходы.

После того как проблема стала известна общественности, на неё обратило внимание региональное министерство природных ресурсов и экологии. Специалисты зафиксировали нарушения. Все материалы обследования были переданы в городскую администрацию, которая, в свою очередь, направила их в администрацию района.

В адрес компании-застройщика, осуществляющей деятельность в Октябрьском районе, было направлено официальное обращение с требованием принять меры по устранению несанкционированной свалки.

10 апреля на территорию прибыла специализированная техника, которая приступила к вывозу отходов.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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