Ростовчане пожаловались на мусорную свалку возле школы

Фото: соцсети.

Ростовчане пожаловались на мусорную свалку рядом со школой на 2-й Краснодарской. Кадры с места опубликовали горожане в социальных сетях 19 декабря.Пакеты и бытовые отходы лежат вдоль дороги рядом с домом № 80/5. Мусор разбросан на большом участке земли. По словам местных жителей, в администрации утверждают, что данная территория не состоит на балансе города.- Уважаемая администрация! Скажите, к кому обращаться по поводу 2-й Краснодарской, 80/5, которая, по вашему утверждению, не относится к Советскому району и не состоит на балансе города? Просто свалка в 70 м от школы! - написал в социальных сетях местный житель.Когда свалку уберут, неизвестно. Местным жителям остается только надеяться, что в администрации города обратят на это внимание.