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В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Ростовской области

В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Ростовской области
Ухудшение погоды прогнозируют в Ростовской области. О неблагоприятных условиях предупредили в донском ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, со 2 по 6 ноября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В северных районах региона возможно появление временного снежного покрова. На дорогах будет скользко из-за гололедицы. Температура воздуха снизится на 10-12 градусов.

Водителям стоит быть внимательными на дорогах и не совершать резких маневров. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями, заборами, неустойчивыми конструкциями и стенами зданий.

Пешеходам следует избегать находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и рекламными щитами.

Также в Таганрогском заливе и устье реки Дон возможен подъем уровня воды из-за ветра.
Фото: Ростов ру
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