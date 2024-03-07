В марте жителей Дона приглашают к просмотру нового художественного фильма «Позывной "Пассажир"»

Фото: правительство Ростовской области.

В российский прокат 14 марта 2024 года выходит художественный национальный фильм «Позывной "Пассажир"». Производством кинокартины занималась «Кинокомпания Альянс» при поддержке Фонда кино. Возрастное ограничение для просмотра 16+.Фильм основан на сюжете романа Александра Проханова «Убийство городов». Действие разворачивается летом 2015 года. Молодой писатель Николай Рябин живет разгульной столичной жизнью и часто проводит свои вечера в модных заведениях. Повесткой дня герой особо не интересуется. Случайным образом он узнает от родителей, что брат, с которым он давно не контактировал, без вести пропал в Донбассе. Родственник числился в составе добровольческого батальона. Рябин решил отправиться в зону СВО, чтобы отыскать родственника. В этот момент сюжет разворачивается следующим образом: Николай погружается в центр всех событий. Он невольным образом узнает о непростой жизни защитников и местных жителей. Сам герой участвует в боях, влюбляется и занимается поисками «себя». Видя страдания людей и героизм товарищей, его мышление полностью меняется. Писатель наконец взрослеет и обретает себя. Теперь в боях - его сердце: люди, нуждающиеся в защите, и родной брат, которого нужно найти.Режиссером фильма стал Илья Казанков, в ролях – Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Любовь Баханкова и другие.– Художественный фильм «Позывной "Пассажир"» ориентирован на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, способствует воспитанию любви к своей Родине и верности воинскому долгу, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.