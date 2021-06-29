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В больнице Красного Сулина от кровотечения умер двухлетний малыш

В больнице Красного Сулина от кровотечения умер двухлетний малыш
В Ростовской области двухлетний малыш скончался от кровотечения. Трагедия произошла в Красном Сулине 30 июня.

Стало известно, что за несколько дней до трагедии у малыша открылось кровотечение. Испуганная мама вызвала «скорую». За жизнь ребенка врачи красносулинской районной больницы боролись почти неделю. Однако малыш умер в реанимационном отделении.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Следователи устанавливают, что могло стать причиной трагедии. В больнице изъяли документацию и назначили проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.

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