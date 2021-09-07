В конце недели тысячи ростовчан лишатся электричества

В Ростове обесточат сотни домов в конце рабочей недели. О массовых отключениях сообщили в Донэнерго.В пятницу, 10 сентября, электричества лишатся люди, проживающие на улице Черепахина, 137-185, 128-154, в переулках Гвардейском, 54-60 и Доломановском, 83-91, 86-92. Там ростовчане просидят без света с 9 до 18 часов.В домах №№ 47, 68-76 на Большой Садовой, №№ 63, 57, 55, 84 - на Шаумяна, №№ 2-14 - на Лермонтовской, №№ 73, 73/4, 75/1А - на 40 лет Победы подачу электричества приостановят с 9 до 16 часов. Аналогичная ситуация - в переулках Гвардейском, 4-14, Бригадном, 7-13, 10-16 и Газетном, 41.С 9 до 17 часов без света останутся жители домов №№ 4А, 4Б, 12Г, 12-14, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8 на улице Миронова, №№ 53-67, 60-66 - на Закруткина, №№ 2-36 и 7 - на Нижненольной, № 13Е - на Думенко, №№ 46-56 - на Советской и № 244 - на Варфоломеева. В это же время обесточат дома, расположенные на улицах 1-я Линия, 2-40 и 1-13, 3-я Линия, 2-184 и в переулке Соборном, 51, 55, 57, 59.