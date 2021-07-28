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Предварительной причиной пожара на химзаводе назвали нарушение техники безопасности

Предварительной причиной пожара на химзаводе назвали нарушение техники безопасности
Стала известна предварительная причина пожара на химзаводе в Каменске, в котором пострадали семь человек. ЧП случилось вечером 29 июля.

Как сообщил DonDay.ru, сотрудники комбината готовили какую-то смесь. Они нарушили технику безопасности. Через некоторое время произошел взрыв, затем загорелось оборудование. Едкий дым вскоре заполнил все помещение. На место направили службы экстренного реагирования.

В результате пожара семерых сотрудников химкомбината в тяжелом состоянии госпитализировали. Пациентов подключили к аппаратам ИВЛ. Врачи диагностировали у пострадавших химические ожоги различной степени тяжести. Сейчас врачи борются за их жизни.

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