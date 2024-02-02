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В историческом центре Ростова 57-летняя женщина погибла под колесами легковушки

В историческом центре Ростова 57-летняя женщина погибла под колесами легковушки
Стали известны подробности смертельного дорожного-транспортного происшествия в историческим центре Ростова. Утром 2 февраля под колесами «Киа Рио» погибла 57-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 63-летний водитель иномарки ехал по улице Серафимовича. Около 07:30 на пересечении с переулком Семашко дорогу по «зебре» переходила горожанка. Мужчина за рулем автомобиля вовремя не затормозил и снес пешехода.

От полученных травм женщина скончалась до приезда «скорой».
Фото: DonDay.ru
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