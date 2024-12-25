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В колонию Ростова пытались передать посылку с запрещенными веществами

В колонию Ростова пытались передать посылку с запрещенными веществамиВ исправительной колонии № 2 в Ростове-на-Дону был предотвращен случай передачи наркотических веществ. Инцидент произошел 20 декабря на улице Тоннельной, 4.

Во время проверки продуктовой посылки внимание проверяющих привлек сахар. И как оказалось, не зря: он был пропитан наркотическим веществом. Посылку изъяли и отправили на экспертизу. Вместо неё в почтовое отправление поместили муляж, который предварительно обработали специальным химическим составом.

Экспертизы подтвердили наличие в сахаре N-метилэфедрона. Масса наркотического средства составляет около 430 грамм, - сообщили в ГУФСИН Ростовской области.

В действиях двух осужденных и жительницы Оренбурга, отправившей посылку, выявлены признаки преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Фото: ГУФСИН по Ростовской области.
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