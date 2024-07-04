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В ходе СВО погиб молодой учитель из Ростовской области

В ходе СВО погиб молодой учитель из Ростовской области
В зоне проведения специальной военной операции погиб 25-летний учитель из Ростовской области. Никита Усов 1 июля получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания в районе Донецка.

Боец - уроженец хутора Погорелов Белокалитвинского района. Он работал учителем русского языка и литературы в местной школе. В 2022 году молодой человек поехал в зону СВО. Никита служил в бригаде беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», которая занимается аэроразведкой.

Боец был награжден медалью «За отвагу». Похороны молодого человека пройдут на его родине.
Фото: Единая Россия
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