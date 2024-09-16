В ходе СВО пропал мобилизованный боец из Ростовской области

Фото: соцсети

В ходе спецоперации пропал 32-летний мобилизованный боец из Ростовской области. Последний раз Николай Назаренко связывался с родными почти два месяца назад.До службы мужчина проживал в Батайске. В сентябре 2022 года он получил повестку и отправился на СВО. Бойца закрепили за воинской частью 91706, которая базируется в поселке Персиановском Октябрьского сельского района.По словам родственников Николая, 17 июля 2024 года он находился в ДНР. Его отправили на задание в направлении села Красное. Оттуда батайчанин уже не вернулся.Обеспокоенные родные опубликовали в соцсетях ориентировку на пропавшего. Согласно ей у Николая Назаренко есть особые приметы — татуировка на левом плече в виде головы волка и надпись «Груз 200, мы вместе».Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат или полицию. Сотрудники передадут сведения родным Николая.