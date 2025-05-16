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В ходе СВО погибли двое штурмовиков из Ростовской области

В ходе СВО погибли двое штурмовиков из Ростовской области
В ходе СВО погибли двое штурмовиков из села Песчанокопское Ростовской области. По информации газеты «Колос», Сергея Лыкова и Александра Павленко похоронили 1 мая.

Сергей Лыков служил в Черноморском флоте. 16 марта 2025 года погиб, выполняя боевое задание.

Александр Павленко ушел добровольцем на фронт в 2024 году. Служил в 291-м мотострелковом гвардейском полку, в штурмовой бригаде. Погиб 9 мая на Запорожском направлении, в районе Работино. Однако похоронить его удалось только в этом году
Фото: газета Колос
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