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В ходе СВО погибли двое бойцов из Ростовской области

В ходе СВО погибли двое бойцов из Ростовской области
На фото слева на право: Антон Кравченко и Дмитрий Оборин


В ходе СВО погибли двое 25-летних бойцов из Ростовской области. Антон Кравченко и Дмитрий Оборин были смертельно ранены при исполнении задания.

Оба молодых человека проживали в Батайске. До службы Антон Кравченко работал слесарем. Осенью 2022 года молодой человек попал под волну частичной мобилизации. После подготовки парень отправился на спецоперацию.

Весной 2024-го Антон без вести пропал. Спустя полгода родственники бойца получили известия о его гибели.

Дмитрий Оборин отправился на СВО добровольцем. В прошлом году он также бесследно исчез после отправки на задание. Только в начале октября 2024-го удалось установить его смерть. У молодого человека остались жена и дочь.

Церемония прощания с бойцами пройдет в Батайске 11 октября.
Фото: Батайское время
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