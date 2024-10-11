В ходе СВО погибли двое бойцов из Ростовской области

Фото: Батайское время

В ходе СВО погибли двое 25-летних бойцов из Ростовской области. Антон Кравченко и Дмитрий Оборин были смертельно ранены при исполнении задания.Оба молодых человека проживали в Батайске. До службы Антон Кравченко работал слесарем. Осенью 2022 года молодой человек попал под волну частичной мобилизации. После подготовки парень отправился на спецоперацию.Весной 2024-го Антон без вести пропал. Спустя полгода родственники бойца получили известия о его гибели.Дмитрий Оборин отправился на СВО добровольцем. В прошлом году он также бесследно исчез после отправки на задание. Только в начале октября 2024-го удалось установить его смерть. У молодого человека остались жена и дочь.Церемония прощания с бойцами пройдет в Батайске 11 октября.