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В ходе СВО пропали двое штурмовиков, служивших в Ростовской области

В ходе СВО пропали двое штурмовиков, служивших в Ростовской области
В ходе спецоперации без вести пропали два бойца, служивших в Ростовской области. Владимир Кузнецов и Николай Ольшанский в середине августа отправились на задание в ДНР, с которого не вернулись.

Мужчины закреплены за воинской частью 95383. Она базируется в поселке Персиановском Октябрьского сельского района. Оба входят в шестую дивизию, третью штурмовую роту.

Владимиру с позывным «Бес» – 47 лет. Николай с позывным «Биюк» на три года младше.

С 18 августа штурмовики числятся пропавшими без вести.

Если вы владеете какой-либо информацией о том, где находятся мужчины, сообщите в полицию или военкомат.
Фото: соцсети
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