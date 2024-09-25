В ходе СВО пропали двое штурмовиков, служивших в Ростовской области
В ходе спецоперации без вести пропали два бойца, служивших в Ростовской области. Владимир Кузнецов и Николай Ольшанский в середине августа отправились на задание в ДНР, с которого не вернулись.
Мужчины закреплены за воинской частью 95383. Она базируется в поселке Персиановском Октябрьского сельского района. Оба входят в шестую дивизию, третью штурмовую роту.
Владимиру с позывным «Бес» – 47 лет. Николай с позывным «Биюк» на три года младше.
С 18 августа штурмовики числятся пропавшими без вести.
Если вы владеете какой-либо информацией о том, где находятся мужчины, сообщите в полицию или военкомат.