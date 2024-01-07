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В ходе СВО погиб боец из Новочеркасска

В ходе СВО погиб боец из Новочеркасска
В ходе СВО погиб боец из Новочеркасска Ростовской области. В бою 28-летний Сергей Бабенко был смертельно ранен. Парень погиб в ноябре 2023 года.

Как умер боец, не сообщается. Вероятно, Сергея представят к получению государственной награды - ордена Мужества.
Фото: Соцсети.
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