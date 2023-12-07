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В ходе СВО погиб боец из Шолоховского района

В ходе СВО погиб боец из Шолоховского района
Боец из Шолоховского района Ростовской области погиб в ходе спецоперации. О смерти Евгения Злоказова стало известно 7 декабря из соцсетей.

38-летний мужчина был родом из хутора Калиновского. При каких обстоятельствах погиб Евгений, не сообщается. Вероятно, бойца представят к награде посмертно.
Фото: соцсети.
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