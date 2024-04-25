В ходе СВО погиб 55-летний сапер из Азова

Фото: Азовская неделя.

В зоне проведения спецоперации погиб боец бригады ЛНР инженерно-саперной роты. Игорь Морозов был смертельно ранен в ночь на 16 апреля в бою под селом Клещеевка Бахмутского района.Позывной у бойца был «Пермь», ведь там он родился. Но уже больше 10 лет он проживал в Азове Ростовской области. Мужчина был волонтером, возил гумпомощь на освобожденные территории, а также помогал на передовой. А когда началась спецоперация, Игорь отправился на фронт добровольцем в ряды саперов.В середине апреля боец возвращался с сослуживцами на позицию после того, как выполнил боевое задание. В это время начался артобстрел. В результате Игорь был тяжело ранен. Товарищи забрали тело мужчины в безопасное место, чтобы передать родственникам.Бойцу было 55 лет. За несколько недель до гибели он приезжал к родным в Азов в отпуск. Жена Игоря говорит, что он предчувствовал свою смерть.— 6 апреля Игорь вновь вернулся на фронт, в зону СВО. Он интуитивно знал, что погибнет. Знал, на каком находится опасном направлении фронта, наверное, знал, какое ему предстоит выполнить боевое задание. Он приехал в отпуск, чтобы попрощаться, и все это заметили. Я думаю, он готов был принять смерть, — цитирует женщину издание «Азовская неделя».У погибшего, кроме супруги, осталась дочь. В ближайшее время тело бойца должны передать родственникам.