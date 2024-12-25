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В ходе СВО погиб 24-летний военнослужащий из Ростовской области

В ходе СВО погиб 24-летний военнослужащий из Ростовской области

В ходе специальной военной операции погиб 24-летний солдат из Ростовской области. Владимир Карлихин получил смертельное ранение во время выполнения своего боевого задания.

Владимир уроженец Таганрога. Когда ему исполнилось два года, он с мамой переехал к бабушке в поселок Привольное в Ставропольском крае.

В августе 2021 года он переехал в Москву в поисках работы. Когда началась частичная мобилизация, Владимир получил повестку, но находился в столице и не смог вернуться. Он оставил свои контакты в военкомате и ожидал вызова.

В декабре 2022 года ему поступил звонок из военкомата, и он подписал контракт на два года. Служба проходила в штурмовом взводе мотострелковой бригады части 13637.

В течение этого времени он сохранял связь с родными, активно сообщая о своих передвижениях. Последний раз он общался с родными 1 декабря, после чего связь оборвалась. Позже пришло печальное известие о его гибели 9 декабря.

Посмертно ему будет вручён орден Мужества.
Фото:Соцсети
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