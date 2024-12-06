В ходе СВО погиб 20-летний боец из Ростовской области

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В ходе специальной военной операции погиб 20-летний солдат из Ростовской области. Максим Ведерников получил смертельное ранение, выполняя свое боевое задание.Максим родился в Донецке Ростовской области. В зоне специальной военной операции он постоянно поддерживал связь с родственниками, сообщая им о своих задачах и передвижениях. Родные забеспокоились , когда в августе связь с Максимом прервалась. Позже им сообщили о его гибели.Прощание с Максимом Ведерниковым состоится в Донецке Ростовской области 10 декабря в 12:00 в часовне Дмитриевской.