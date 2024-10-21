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В ходе СВО погиб 35-летний боец из Ростовской области

В ходе СВО погиб 35-летний боец из Ростовской области
В зоне проведения специальной военной операции погиб 35-летний боец из Ростовской области. Павел Гиталов получил смертельное ранение, выполняя боевое задание.

Павел родился и вырос в поселке Аюта города Шахты. После свадьбы он переехал в Красный Сулин. На спецоперацию мужчина отправился добровольцем. В конце августа родные перестали получать от него весточки. И только спустя два месяца стало известно, что Павел погиб.

Тело Павла пока не доставлено в донской регион. Прощание с ним должно состояться в конце октября в Красном Сулине.
Фото: соцсети
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