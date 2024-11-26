В ходе СВО под Курском погиб 44-летний боец из Ростовской области

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В зоне проведения специальной военной операции под Курском погиб 44-летний боец из Ростовской области. Александр Гарбузов погиб, выполняя боевое задание.Изначально майора военной полиции должны были направить служить в другое место. Однако место поменяли, и боец отправился в Курскую область.Сослуживцы дали ему позывной «Тень». Боец всегда был на связи с родными. Мужчина сообщил жене, что 20 ноября его отправили на боевое задание. Однако, когда Александр перестал выходить на связь, супруга заволновалась. Позже ей пришли трагические известия. Александр погиб 20 ноября во время боевого задания.Прощание пройдет 28 ноября в 12:00 на Северном кладбище Ростова-на-Дону.