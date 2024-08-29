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В Ростове часть жителей Сельмаша остались без света 29 августа

В Ростове часть жителей Сельмаша остались без света 29 августа
В Ростове-на-Дону часть жителей микрорайона Сельмаш остались без света утром 29 августа. Около 08:30 лампочки погасли в десятках домов из-за аварии на электросетях.

От коммуникации были частично отрезаны проспекты Мира, Шолохова. Вместе с ними свет пропал в переулках Кривошлыковском, Столярном и Сборном. Также электричество пропало на улицах Воровского, Клары Цеткин, Ильича, Металлургической, Береста, Просвещения, Радищева.

С аналогичной проблемой столкнулись жители улиц Селиванова, Физкультурной, 1-й Плановой, Коммунальной, Веры Пановой, Пионерской, Инструментальной, Новой и Лянде.

По информации «Донэнерго», с проблемой разбираются специалисты. Вернуть свет в дома планируется в течение трех часов — до 11:30.
Фото: Ростов.Ру
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