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С 15 апреля в Ростове завершат отопительный сезон

С 15 апреля в Ростове завершат отопительный сезон
В Ростове-на-Дону с 15 апреля завершается отопительный сезон. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Согласно документу, ресурсоснабжающие организации и коммунальные службы должны начать подготовку системы теплоснабжения к летнему периоду.

В связи с тем, что температура воздуха достигла нормативных показателей, было принято решение отключить отопление.

Напомним, что ранее жители Ростова-на-Дону просили отключить отопление раньше срока из-за резкого потепления.
Фото: Дондей
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