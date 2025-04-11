С 15 апреля в Ростове завершат отопительный сезон
В Ростове-на-Дону с 15 апреля завершается отопительный сезон. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
Согласно документу, ресурсоснабжающие организации и коммунальные службы должны начать подготовку системы теплоснабжения к летнему периоду.
В связи с тем, что температура воздуха достигла нормативных показателей, было принято решение отключить отопление.
Напомним, что ранее жители Ростова-на-Дону просили отключить отопление раньше срока из-за резкого потепления.