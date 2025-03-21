В Генпрокуратуру передали дело бывшего министра транспорта Ростовской области

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Дело бывшего министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев передано в Генпрокуратуру. Об этом сообщает портал DonDay.По информации источника портала, Кушнарев должен был получить взятку в размере 93 миллионов рублей. Эти деньги были частью крупной суммы, которую он ожидал за покровительство коммерческим компаниям. Это 3% от суммы контракта, которую компании планировали выполнить за счет бюджетных средств. Кушнарев был задержан при получении первой части этой суммы.По данным источника, за эти средства чиновник обеспечивал выгодных условий для подрядчиков, выполнявших работы по ремонту и содержанию дорог, а также другие контракты, связанные с министерством транспорта региона.Дело Кушнарева передано в Генеральную прокуратуру. Если обвинительное заключение будет утверждено, оно направится в суд. Вероятно, судебный процесс пройдет в Москве, где в настоящее время находится Кушнарев, содержащийся в СИЗО.