В двух районах Ростова спрогнозировали подтопления из-за ухудшения погоды

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Жителей Железнодорожного и Пролетарского районов предупредили о подтоплениях во время бури. Об этом 1 ноября сообщает глава города Алексей Логвиненко.Из-за непогоды в донской столице ввели решим повышенной готовности для коммунальных и экстренных служб. Синоптики прогнозируют заморозки, понижение температуры, дождь в сочетании со снегом и штормовой ветер до 27 метров в секунду.Кроме того, возможен нагон воды в реке Дон до критических отметок. Подтопления ожидаются в Пролетарском и Железнодорожном районах города.В ближайшие сутки в донской столице на дежурство в круглосуточном режиме заступятпять групп поисково-спасательной службы.