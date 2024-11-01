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В двух районах Ростова спрогнозировали подтопления из-за ухудшения погоды

В двух районах Ростова спрогнозировали подтопления из-за ухудшения погоды
Жителей Железнодорожного и Пролетарского районов предупредили о подтоплениях во время бури. Об этом 1 ноября сообщает глава города Алексей Логвиненко.

Из-за непогоды в донской столице ввели решим повышенной готовности для коммунальных и экстренных служб. Синоптики прогнозируют заморозки, понижение температуры, дождь в сочетании со снегом и штормовой ветер до 27 метров в секунду.

Кроме того, возможен нагон воды в реке Дон до критических отметок. Подтопления ожидаются в Пролетарском и Железнодорожном районах города.

В ближайшие сутки в донской столице на дежурство в круглосуточном режиме заступят
пять групп поисково-спасательной службы.
Фото: Rostov.ru
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