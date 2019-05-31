В донской столице ищут без вести пропавшего подростка



В Ростове ищут 14-летнего подростка. Даниил Анохин ушел из дома 30 мая в Пролетарском районе и перестал выходить на связь с близкими.



Как рассказали в донском главке, на вид разыскиваемому - 14-15 лет, его рост - 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светлые, с удлиненной челкой на левую сторону. У Даниила угревая сыпь на лице.



В день пропажи юноша был одет в темно-фиолетовую футболку, джинсовые бриджи, черные кроссовки. С собой у него была сумка.



Если вы видели школьника, то позвоните по телефонам: 8 (863) 249-47-18 или 02.