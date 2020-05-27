Очередное заседание Заксобрания Ростовской области состоится 10 июня в формате видеоконференции

Очередное заседание Законодательного собрания Ростовской области состоится 10 июня. Мероприятие пройдёт в дистанционном режиме в формате видеоконференции. В 21-м заседании примут участие депутаты донского парламента, а также представители правительства, министерств и других ведомств донского региона.Согласно распоряжению, подписанному председателем Заксобрания Александром Ищенко, все официальны мероприятия, включая заседания совета и фракций парламента, а также профильных комитетов по вопросам повестки проходят в удалённом формате. Перед заседанием все лица, которые будут присутствовать в зале, пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Депутаты, не прошедшие обследование, и люди старше 65 лет примут участие в мероприятии с использованием системы видео-конференц-связи.Помещение, где пройдёт заседание, а также все поверхности, оборудование и дверные ручки будут заблаговременно продезинфицированы. Депутатов в конференц-зале разместят с учётом социальной дистанции. Каждому выдадут лицевую маску.