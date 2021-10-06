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В дома ростовчан начали давать тепло

В дома ростовчан начали давать тепло
В дома жителей Ростова начали давать тепло. Горячую воду пустили по трубам 8 октября, сообщили в региональном правительстве.

Отопительный сезон в донской столице стартовал 6-го числа. Однако тогда тепло поступало только в школы, больницы и детские сады. Регулировка режимов централизованного теплоснабжения продлится две недели - до 20 октября включительно.

Всего в Ростовской области отопление дали уже в 41 муниципалитете, из них в семи тепло поступило в полном объеме.

Напомним, отопительный период стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не более восьми градусов выше нуля.
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  1. Гость Тамара

    Сегодня, 14:35

    А можно поспешить с отоплением в квартирах? Витус затронул многих, мы мерзнем. и заболевшие и переболевшие. Человечнее надо быть к народу.

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