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В донской столице кота с «мужским характером» продают за сто тысяч рублей

В донской столице кота с «мужским характером» продают за сто тысяч рублей
В Ростове продают очередного питомца. За рыжего кота с «мужским характером» житель Железнодорожного района просит сто тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на популярном сайте.

На снимке большой рыжий кот раскинул лапы на домашнем ковре. Наверное, из-за таких вальяжных поз хозяин и называет его характер «мужским». В чем еще ценность любимца, неизвестно.

Жители Дона все чаще хотят выгодно продать своих питомцев и придумывают для этого самые изощренные способы. В середине августа текущего года ростовчанин продавал свою кошку-британку за 15 миллионов рублей. По мнению мужчины, она лечит похмелье и отгоняет соседок от мужа. Кроме того, он убежден, что кошка будет оберегать дом и здоровье его хозяев.

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