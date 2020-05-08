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В донской столице 12 мая температура поднимется до +24 градусов

В донской столице 12 мая температура поднимется до +24 градусов
Фото Алексея Бойко

В Ростове во вторник, 12 мая, ожидается резкое потепление. В полдень температура в донской столице поднимется до +24 градусов. При этом будет облачно.

Вечер также будет тёплым, но пасмурным. Столбики термометров покажут +18…+23 градуса. Однако уже завтра, 13 мая, в Ростове температура не поднимется выше +17 градусов.

В среднем до конца недели температура в Ростове будет держаться на уровне +20 градусов. При этом будет облачно и пасмурно, а к выходным ожидается дождь.

В Ростовской области в эти дни также переменная облачность. Местами по региону - кратковременный дождь, гроза. Температура днём - до +13…+18, по югу и востоку - до +23 градусов. Во время дождя и при грозе возможно усиление ветра до 15-18 м/c.

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