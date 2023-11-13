В декабре утвердят программу по повышению финграмотности на Дону на 2024-2030 годы

Фото: правительство Ростовской области.

Программу по повышению финансовой грамотности в Ростовской области на 2024-2030 годы утвердят в декабре. Об этом сообщила замгубернатора - министр финансов, сопредседатель координационного совета по повышению финансовой грамотности в Ростовской области Лилия Федотова. Заседание совета состоялось на площадке регионального отделения Южного главного управления Центрального банка РФ.Региональную программу разработали на основе федеральной Стратегии повышения финграмотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.- В настоящее время мы получили предложения от всех исполнителей программы. Минфин области сводит предложения, и в ближайшее время проект будет направлен на согласование участникам. Работа должна быть завершена до конца текущего года, - рассказала Лилия Федотова.В новой программе закрепят на постоянной основе мероприятия, которые уже зарекомендовали себя. Речь идет, в том числе, о формировании ежегодного каталога лучших региональных практик по финансовой грамотности, открытых уроках, исследованиях уровня финансовой грамотности среди учеников школ и студентов вузов. Кроме того, учтут и новации. Например, базовые знания о личных финансах, налоговой грамотности, киберграмотности, защите прав потребителей и тему общественных финансов.- На наших глазах сейчас зарождается новая социальная группа – участники СВО: мобилизованные, добровольцы, контрактники, - обратила внимание на важный аспект министр финансов Ростовской области. - Для них и членов их семей как на федеральном, так и на региональном уровне предусмотрено большое количество преференций и льгот. Важно информировать граждан, чтобы они знали и понимали свои права и гарантии.Лилия Федотова также отметила, что в 2023 году исполнителями программы стали Министерство по физической культуре и спорту, а также департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений региона.В ходе заседания выступила сопредседатель совета - управляющий отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева. Эксперт подготовила доклад по теме: «От финансовой грамотности к финансовой культуре: развитие просветительских проектов в регионе».Наталья Леонтьева отметила, что стратегия повышения финграмотности населения, принятая правительством страны, подготовлена Министерством финансов России и Банком России при участии экспертного сообщества, представителей ведущих вузов страны и регионов.- Главная задача стратегии - формирование системы ценностей и установок, которая поможет человеку более осознанно и рационально принимать финансовые решения, - подчеркнула Наталья Леонтьева. - Как исполнители региональной программы повышения финансовой грамотности мы должны, с одной стороны, активно использовать ранее наработанные лучшие практики, а с другой - искать новые форматы просветительских мероприятий.Все это поможет населению грамотно распределять свои финансы и защищаться от мошенников. В планах к 2030 году поднять уровень финансовой грамотности граждан до 80%.Результат работы всех исполнителей программы можно оценить уже сейчас, исходя из охвата жителей Донского края мероприятиями по финансовой грамотности. Эксперты отмечают значительный рост этого показателя.Замгубернатора - министру финансов Лилии Федотовой, а также сотрудникам Минфина и другим участникам реализации программы по финансовому просвещению населения Ростовской области вручили Благодарственные письма Южного ГУ Банка России за плодотворное сотрудничество и содействие в реализации проектов Банка России.