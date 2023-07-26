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На Дону осудили водителя мотороллера, по вине которого погиб пассажир

На Дону осудили водителя мотороллера, по вине которого погиб пассажир
В Ростовской области осудили водителя мотороллера, по вине которого погиб пассажир. Олега Кузнецова признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Жуткая авария произошла 23 марта в слободе Кудиновка Миллеровского района. В тот вечер Олег выпивал алкоголь со своим 51-летним товарищем. В какой-то момент друзья решили прокатиться. На улице Советской Кузнецов потерял управление мотороллером. Двухколесный транспорт вылетел на бездорожье, где опрокинулся. В результате аварии пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.

Спустя время на Кузнецова возбудили уголовное дело. Во время допроса он полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении. Также после отбывания срока мужчина еще два года не сможет водить транспортные средства.
Фото: Ростов.ру
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