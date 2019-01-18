В частном зоопарке Ростовской области медведица родила тройню



В зоопарке Белой Калитвы Ростовской области медведица Майя родила трёх деток. Потомство появилось на свет 18 января.



По словам директора зоопарка Антона Калашникова, малыши чувствуют себя прекрасно. Вместе с мамой они находятся в специальном отделении. Пол медвежат сейчас узнать невозможно, потому что Майя никого не подпустит к ним. Она ревностно охраняет их и ни на минуту не покидает. Только спустя четыре месяца крошки начнут отходить от мамы. Тогда работники зоопарка смогут поближе с ними познакомиться.



Сейчас они наблюдают за медвежьим семейством через окно, через него же дают медведице воду и пищу.



- В дикой природе она бы все четыре месяца не ела и не пила, - рассказывает Антон Калашников. - Вынашивая детей, медведица накапливает в организме вещества, которые потом позволяют ей очень долго обходиться без пищи. Когда медвежата становятся самостоятельными, их мать выходит из укрытия совсем «высушенная».



Но, так как люди имеют возможность кормить косолапую, они, конечно, делают это. А она и не отказывается.



Пока потомство растёт, Майя будет находиться с ним в отдельной комнате. Отец, самец Яша, не понимает, что это его дети, поэтому может запросто их уничтожить.



Когда мишки только появляются, они весят около 200 граммов. Только представьте — столько же весит новорождённый щенок пекинеса. Удивительно, что столь крупный зверь производит на свет таких малюток.



Сейчас они ещё слепые, глухие, лысые и совсем беззащитные. Они зарываются в мех Майи и питаются её молоком. Так будет продолжаться примерно до конца весны. Потом их, возможно, продадут в другое место или же обменяют на новых животных.