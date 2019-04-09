Медвежата ищут дом: владельцы донского частного зоопарка не могут продать потомство



Несколько месяцев назад в частном зоопарке Ростовской области произошло пополнение в семье кавказских бурых медведей. Уже в конце апреля дети медведицы Майи подрастут, и их выпустят к старшим собратьям. Только одна беда — в зоопарке катастрофически не хватает вольеров. Ресурсы, которые уходит на кормление животных, тоже далеко не бесконечны. Один медведь в сутки съедает примерно полтора ведра мяса.



Раньше дирекция зоопарка продавала или же обменивала подросших зверёнышей, но сейчас это стало практически невозможно. Дело в том, что в прошлом году вышел президентский указ, запрещающий продавать краснокнижных животных через Интернет или СМИ.



Сейчас в зоосаде уже восемь медведей: двое взрослых и шесть детёнышей. Сотрудники зоопарка даже не представляют, куда устроить медвежат, когда они оторвутся от мамы. Ещё недавно можно было разместить объявление о продаже медвежонка в Сети. Зоопарк или цирк, которые нуждаются в животном, связались бы с дирекцией, оформили все документы и забрали бы зверя. Сейчас же это преследуется законом. Тому, кто попытается продать краснокнижное животное через Сеть, грозит четыре года принудительных работ со штрафом от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей или ограничение свободы сроком до четырёх лет.



- Представляете, если я продам мишку через сайт, меня посадят в тюрьму рядом с человеком, который в горах Кавказа застрелил животное, отрезал ему лапу и пытался продать её за границей, - вздыхает директор зоопарка Антон Калашников.







Теперь же работникам надо составить список российских зоопарков и позвонить в каждый. Если покупатель найдётся, ему нужно приехать в Белую Калитву, чтобы проверить состояние здоровья медвежонка и все бумаги. Это очень сложная и практически невыполнимая процедура, ведь для этого нужно выделить много времени и ресурсов.



Антон Анатольевич добавил, что сейчас все силы сотрудников зоосада направлены на открытие летнего сезона, и каждый человек задействован в подготовке. Он сказал, что очень хотел бы поменяться животными с другим зоопарком. Но, опять же, сделать это через Интернет нельзя.



Чем старше становятся медвежата, тем сложнее их продать. Оно и понятно: в цирке их уже будет крайне сложно дрессировать, а зоопарки предпочитают брать медвежат, потому что гости любят смотреть на малышей.



В конце апреля детёныши Майи уже присоединятся к собратьям, а сама мама вернётся к «возлюбленному». И в январе в зоопарке снова появятся медвежата, которых тоже негде будет размещать.